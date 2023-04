Harry contro la Famiglia Reale anche in Tribunale | “Io spiato | Buckingham Palace sapeva”

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 2 aprile 2023) Tornato a Londra a sorpresa per testimoniare in, il principeancora una volta si è scagliatolae le accuse sono gravissime.lo avrebbe. Mentre Carlo si trova in Germania per una visita di Stato e William trascorre con la suauna vacanza lontano da palazzo,è volato a Londra a sorpresa e non per incontrare i Windsor o confermare ancora la sua partecipazione e quella della moglie all’incoronazione del padre prevista per il prossimo 6 maggio all’Abbazia di Westminster. Insomma, il viaggio non è stato per nulla di piacere, ma ha lasciato il segno e non poco....