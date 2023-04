Hanno lasciato le postazioni Donbass | svolta clamorosa | cambia tutto?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023) Notizie pesantissime dal fronte in. Notizie che arrivano nella mattinata di oggi, domenica 2 aprile. Secondo quanto si apprende, l'esercito russo è stato costretto a ritirarsi da alcune posizioni in direzione di Donetsk, dove le truppe ucraine stanno installando posizioni difensive. Questo almeno è quanto rende noto alla tv pubblica ucraina il capo del centro stampa delle forze militari di Kiev, Aleksey Dmitrashkovsky, le cui parole sono state rilanciate dai media locali. "Il nemico si è ritirato da alcune posizioni in direzione di Donetsk, sta subendo perdite significative", ha affermato Dmitrashkovsky in tv. E nel frattempo l'intelligence di Kiev indica un accumulo di attrezzature militari russe nell'area di Verkhnetoretsky: "Vuol dire che intendono lanciare operazioni militari più potenti in questa direzione". Insomma, le indicazioni suggeriscono che le ...