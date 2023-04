Ha sbattuto la testa… La ricostruzione del vicino sulla morte della mamma di Rovigo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francobus100 : Il giallo di Ariano. Il padrone di casa: «Rkia ha sbattuto la testa sul fornello ed è morta. E' svenuta perchè digi… - Giampie29888093 : @elio_vito Ma da bambino quando ha sbattuto la testa i suoi genitori non ti hanno fatto vedere da un medico? Io se… - EnricoGraldi : @Lulu_larossa Puoi dire al tuo amico??che sono tutti in ospedale poichè hanno sbattuto la testa sul soffitto di casa?? - infoitinterno : Il giallo di Ariano. Il padrone di casa: «Rkia ha sbattuto la testa sul fornello ed è morta. E' svenuta perchè digi… - escusate_bebe : @federic0x1 Grazie a dio pensavo di essere l’unico a pensarlo sembra che abbiano sbattuto tutti la testa sullo stesso spigolo dioca -

... che avevasul muro spezzando la sospensione posteriore destra e perdendo la gomma, volata ... La Gazzetta racconta: In quel momento c'è Max Verstappen in, davanti a Hamilton e Alonso, con ...Al 7° giro Albon ha, causando molti detriti in pista. Entrata in pista la safety car, sono ... questa volta senza incidenti o cambi di posizione in. Hamilton ha tenuto facilmente il ...L'ex rider Suzuki nell'incidente hala: non ha perso conoscenza, ma necessita comunque di osservazione. Inoltre lamenta una contusione alla caviglia destra , la stessa che si era ...