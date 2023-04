Guarino | «Tanta amarezza Inter non cinica | partita sporca»

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 aprile 2023) Rita, allenatrice dell’Women, commenta a caldo conTV la sconfitta sfortunata della sua squadra contro la Fiorentina in campionato. SCONFITTA – Ritacommenta in questo modo conTV la sconfitta dell’Women: «Chiaro che c’èper il risultato. Laè stata difficile,e non abbiamo approcciato nel modo giusto soprattutto in termini di realizzazione. Abbiamo avuto diverse palle gol e non siamo state ciniche, forse questo è l’aspetto che più ci è mancato. L’atteggiamento non ci ha visto protagoniste in aggressività, abbiamo subito e non ci siamo adattate. Non siamo state flessibili in una gara da giocare in maniera diversa, sicuramente più concreta per ...