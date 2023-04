Gualtieri condanna, Schlein li giustifica ancora. Pd in tilt sugli eco-vandali (Di domenica 2 aprile 2023) Di nuovo, il doppio binario. C'è la linea dei sindaci, che vivono il territorio, tutti i giorni hanno a che fare con il degrado (con alterne fortune) la cura dei monumenti, l'impatto di ogni gesto umano sulla città. E poi c'è lei, Elly Schlein, nella sua bambagia ideologica "inclusiva" fatta di buonismo e de-responsabilità. Ieri gli attivisti di Ultima Generazione si sono esibiti a Roma, in Piazza di Spagna, gettando nella fontana della Barcaccia un liquido a base di carbone vegetale. Un atto di vandalismo che costituisce l'ultimo capitolo di una serie ormai troppo affollata di casi. Il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, Pd, ha condannato il gesto con parole dure e inequivocabili. «Hanno compiuto un atto illegale, dannoso e sbagliatissimo. Bisogna essere severi – ha spiegato - non bisogna colpire il nostro ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) Di nuovo, il doppio binario. C'è la linea dei sindaci, che vivono il territorio, tutti i giorni hanno a che fare con il degrado (con alterne fortune) la cura dei monumenti, l'impatto di ogni gesto umano sulla città. E poi c'è lei, Elly, nella sua bambagia ideologica "inclusiva" fatta di buonismo e de-responsabilità. Ieri gli attivisti di Ultima Generazione si sono esibiti a Roma, in Piazza di Spagna, gettando nella fontana della Barcaccia un liquido a base di carbone vegetale. Un atto dismo che costituisce l'ultimo capitolo di una serie ormai troppo affollata di casi. Il primo cittadino di Roma, Roberto, Pd, hato il gesto con parole dure e inequivocabili. «Hanno compiuto un atto illegale, dannoso e sbagliatissimo. Bisogna essere severi – ha spiegato - non bisogna colpire il nostro ...

