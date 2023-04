Graziani: «L’Inter è triste. Lukaku? Non c’entra niente col primo!» (Di domenica 2 aprile 2023) Graziani analizza il periodo delL’Inter, che ieri ha subito un’altra sconfitta in campionato (vs Fiorentina). Critiche verso Lukaku ma in generale tutta la squadra triste ? Dagli studi di Sport Mediaset XXL, Ciccio Graziani si esprime sulL’Inter: «Troppi alti e bassi. Il gioco c’è fino ad un certo punto, anche ieri avevano create le premesse per arrivare al pareggio. Mi dà l’impressione che sia una squadra triste, gioca con mille problemi in testa. Anche Inzaghi si lamenta sempre, a volte si possono fare anche i complimenti agli avversari. Errore Lukaku? Ho visto di peggio! Il problema è Lukaku in generale, ci siamo ritrovati un Big Rom che non c’entra niente con quello ammirato il primo ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023)analizza il periodo del, che ieri ha subito un’altra sconfitta in campionato (vs Fiorentina). Critiche versoma in generale tutta la squadra? Dagli studi di Sport Mediaset XXL, Cicciosi esprime sul: «Troppi alti e bassi. Il gioco c’è fino ad un certo punto, anche ieri avevano create le premesse per arrivare al pareggio. Mi dà l’impressione che sia una squadra, gioca con mille problemi in testa. Anche Inzaghi si lamenta sempre, a volte si possono fare anche i complimenti agli avversari. Errore? Ho visto di peggio! Il problema èin generale, ci siamo ritrovati un Big Rom che noncon quello ammirato il primo ...

Mano Rabiot, moviola Cesari: "C'erano molte immagini di cui una molto chiara" Inter - Juventus Gol convalidato per mancanza di immagini chiare che confermassero l'irregolarità, almeno ufficialmente, è questa la versione che ha portato alla convalida della rete. Ma Graziani ... 'Bomber. La storia di un numero nove normale (o quasi)' si laurea vice capocannoniere alle spalle di Ciccio Graziani del ...serie e dovevano conquistare dei punti pesanti contro Inter e ... perchè siamo tra amici, ma è l'unica volta che ho pianto nel calcio e ... "Picchio" De Sisti e un'Italia memorabile così, giusto per rendere ancora più pepata l'atmosfera! A ... quando la bandiera nerazzurra lo voleva all'Inter, in seguito alla ... anche per via dell'annullamento di un gol regolare a Ciccio Graziani.