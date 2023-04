Grandine sul Centro Storico di Roma, i turisti immortalano il fenomeno meteo (Di domenica 2 aprile 2023) . Era previsto che arrivasse il maltempo oggi pomeriggio sulla Capitale e così è stato. Non solo pioggia e vento freddo, ma anche Grandine che è scesa sulle strade capitoline. Tra le zone colpite, in maniera sorprendente, anche via Veneto, via Cola di Rienzo e alcuni tratti del Lungotevere. L’inaspettata grandinata, si è rivelata intensa e ha colto i turisti intorno alle 5.30 di questo pomeriggio. La grande sul Centro Storico di Roma Sono numerosi i turisti rimasti entusiasti da questo spettacolo meteorologico, che per quanto fastidioso, probabilmente hanno definito “unico” e non presente nel loro Paese. Hanno voluto immortalare la scena, pur cercando riparo sotto una tettoia o all’interno di un bar capitolino, considerato come i granelli di Grandine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) . Era previsto che arrivasse il maltempo oggi pomeriggio sulla Capitale e così è stato. Non solo pioggia e vento freddo, ma ancheche è scesa sulle strade capitoline. Tra le zone colpite, in maniera sorprendente, anche via Veneto, via Cola di Rienzo e alcuni tratti del Lungotevere. L’inaspettata grandinata, si è rivelata intensa e ha colto iintorno alle 5.30 di questo pomeriggio. La grande suldiSono numerosi irimasti entusiasti da questo spettacolorologico, che per quanto fastidioso, probabilmente hanno definito “unico” e non presente nel loro Paese. Hanno voluto immortalare la scena, pur cercando riparo sotto una tettoia o all’interno di un bar capitolino, considerato come i granelli di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La grandine distrugge i tulipani, il floricoltore in lacrime sul web. Il maltempo si abbatte nel Foggiano. L'impre… - CorriereCitta : Grandine sul Centro Storico di Roma, i turisti immortalano il fenomeno meteo - malu26234092 : RT @Agenzia_Ansa: La grandine distrugge i tulipani, il floricoltore in lacrime sul web. Il maltempo si abbatte nel Foggiano. L'imprenditor… - LevatiSirio : Piove sul governo ladro. Poi verrà grandine. #30marzo - AngelaAlberti10 : RT @matteodiamante: In quello strano pomeriggio dove abbiamo visto nuvole, grandine, pioggia e poi il sole, ti feci questa promessa. In que… -