Grande Fratello Vip, parla il papà di Antonella Fiordelisi: "Sempre con il sorriso e senza infrangere le regole" (Di domenica 2 aprile 2023) Stefano Fiordelisi, papà di Antonella, lancia un frecciatina ai "narratori di frottole": "Si meriva la finale del Gf Vip ma ha accettato il verdetto" Leggi su comingsoon (Di domenica 2 aprile 2023) Stefanodi, lancia un frecciatina ai "narratori di frottole": "Si meriva la finale del Gf Vip ma ha accettato il verdetto"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - vivailtrashhh : La nostra fatina merita di vincere questo Grande Fratello…???? Tenetevi pronti per i televoti flash di lunedì e facc… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - bergo_eleonora : RT @HolaBebeeeeee: Grande Fratello, STOP WORK. Questa è la clip BEST MOMENTS di Oriana. Ciao. #oriele - Sonia980439101 : RT @afiresign_: Oriana è in 10 post su 18, se non ci fosse stata lei gli autori non avrebbero avuto così tanto materiale per i social e anc… -