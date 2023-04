Gp d’Australia | Bagnaia cade a otto giri dalla fine Vince Bezzecchi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 aprile 2023) Marcoha vinto il Gran Premio d'Argentina, classe MotoGP, ottenendo il suo primo successo nella classe regina. Il riminese del team Mooney VR46 su Ducati ha preceduto Johan Zarco e Alex Marquez, anche loro in sella a una Ducati.è caduto ad 8dall'arrivo, quando era secondo, ed è giunto 16mo.è anche il nuovo leader del mondiale piloti con 50 punti, +9 sue +15 su Zarco. (Ansa).