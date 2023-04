GP Australia | la diretta | Verstappen tenta la fuga | ma deve guardarsi dalle Mercedes Ferrari punta al podio

(Di domenica 2 aprile 2023) Giro di ricognizione quasi completatoTanta emozione per il rookieno Piastri che per la prima volta corre davanti al suo pubblico dopo una carriera nelle formule minori costruita in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1ingenerale_ : Finisce subito sulla ghiaia la gara di Leclerc... #F1 #AusGP #AustralianGP Cronaca #LIVE: - AndreaBiscegli6 : @F1 Oggi mattina alle ore 7 si terrà in diretta d'Australia la terza gara della Formula 1?? #F1 #Formula1 #AusGP - sportface2016 : #F1 | Segui il LIVE dell'#AustralianGP: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - F1Insider_FB : RT @F1ingenerale_: Giro di formazione! #F1 #AusGP #AustralianGP Cronaca #LIVE: - F1ingenerale_ : Giro di formazione! #F1 #AusGP #AustralianGP Cronaca #LIVE: -

Formula 1, terzo Gp in(domenica 2 aprile, ore 7 italiane). Dopo il Bahrain e l'Arabia Saudita si corre a ... IN TV Per il fuso orario (+9 ore) la gara sarà trasmessa insu Sky sport ...In seconda fila ci sono ben nove titoli mondiali con Lewis Hamilton e Fernando Alonso! F1GRAN PREMIO D'A PARTIRE DALLE 7:00 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio ......00 ora italiana (scritta su FormulaPassion.it , differita su TV8 alle 21:15). Prima spazio ... Il programma a 360° del motorsport annovera anche F3 e F2 in pista a Melbourne incon le ...

GP Australia, la griglia ufficiale e gli orari tv La Gazzetta dello Sport

Sul circuito di Melbourne, scatta il terzo GP della stagione 2023. Segui l'azione in pista, giro per giro, con la nostra diretta testuale dalle 6 ...La Red Bull si conferma velocissima. L’olandese domina le qualifiche, e senza Perez a fianco (Partirà ultimo), dovrà guardarsi dalle Mercedes, che lo circondano ...