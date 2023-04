GP Australia | la diretta | Verstappen supera Hamilton e va al comando | Sainz ottavo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica al giro 16/58 giri di #Gara #AustralianGP La #diretta minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica al giro 16/58 giri di #Gara #AustralianGP La #diretta minuto per minuto:… - F1ingenerale_ : Verstappen supera facilmente Hamilton e sale in prima posizione #F1 #AusGP #AustralianGP Cronaca LIVE:… - F1ingenerale_ : Effettivamente nelle retrovie è successo un casino ?? #F1 #AusGP #AustralianGP Cronaca LIVE:… - F1ingenerale_ : Verstappen continua a lamentarsi del comportamento di Hamilton nelle procedure di ripartenza #F1 #AusGP… -

La guida tv della domenica su Sky Sport e in streaming NOW ore 7.00: Formula 1, GP(insu Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming NOW) Telecronaca: Carlo Vanzini, ...01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato allascritta del Gran Premio d', terzo atto del campionato di F1. Ferrari costrette alla rimonta Max Verstappen parte dalla pole position con al suo fianco George Russell, in seconda fila ...Il GP di F1 d'2023 partirà con una serie di variabili alle 7.00 ora italiana. Il primo di questi è la pioggia, che come già nelle FP2 , verso la fine delle FP3 e con una grande possibilità (poi non ...

F1 GP Australia, la gara in diretta LIVE: disastro Ferrari, Leclerc subito fuori. Hamilton in testa, Verstappen 2° Fanpage.it

F1, Gran Premio dell'Australia: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul Livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori, ...Safety-car per la Ferrari di Leclerc nella ghiaia Grande partenza di Russell che brucia al via Verstappen. Hamilton attacca la Red Bull e lo supera alla curva 3. Testacoda di Leclerc che va ...