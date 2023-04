GP Australia | la diretta | Verstappen | piccolo errore | Hamilton controlla Alonso e Sainz buon quarto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GruwFrequency : RT @SkySportF1: ?????????? ???????????? ???? ???????? ???? ???????????? ??` ???? ???????????????? ?????? ???? ???????????????????? LIVE ? - GruwFrequency : RT @SkySportF1: ?? ?????? ???????? ??????????h?? ???? ???????? ???? ???????? ???? ?????????????? LIVE ? - Profilo3Marco : RT @Corriere: F1, Gp Australia, la gara: Verstappen parte in pole, Sainz 5° e Leclerc 7° Diretta - F1ingenerale_ : Colpo di sonno anche Verstappen che va lungo alla penultima curva #F1 #AusGP #AustralianGP Cronaca LIVE:… - SalvatoreMaior3 : RT @SkySportF1: ?? ?????? ???????? ??????????h?? ???? ???????? ???? ???????? ???? ?????????????? LIVE ? -

F1 GP- Per la prima volta quest'anno, Max Verstappen è braccato dalle due Mercedes . Non era ancora accaduto. Tra Sakhir e Jeddah infatti, la Red Bull ha avuto vita facile e le minacce ...La guida tv della domenica su Sky Sport e in streaming NOW ore 7.00: Formula 1, GP(insu Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming NOW) Telecronaca: Carlo Vanzini, ...01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato allascritta del Gran Premio d', terzo atto del campionato di F1. Ferrari costrette alla rimonta Max Verstappen parte dalla pole position con al suo fianco George Russell, in seconda fila ...

F1 GP Australia, la gara in diretta LIVE: Ferrari appesa a Sainz, 4° in rimonta. Verstappen davanti, disastro Leclerc Fanpage.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA È SUCCESSO A CHARLES LECLERC E PERCHÉ SI È RITIRATO PERCHE’ LA BANDIERA ROSSA HA DANNEGGIATO SAINZ E RUSSELL 48° giro/58 ESCURSIONE NELL’ERBA DI VERSTAPP ...Cosa è successo nell’ultimo run del Q3 Charles Leclerc nell’ultimo run del Q3 con gomma soft nuova a differenza di quanto aveva eseguito in precedenza non ha effettuato due giri di lancio di… Leggi ...