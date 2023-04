GP Australia | la diretta | colpo di scena | bandiera rossa | troppi detriti in pista Sono 2 i giri da completare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1ingenerale_ : RED FLAG ?? Ci sarà una mini gara di 3 giri! #F1 #AusGP #AustralianGP Cronaca LIVE: - F1ingenerale_ : Un contatto con le barriere la causa della rottura della sospensione posteriore Haas #F1 #AusGP #AustralianGP Cro… - F1ingenerale_ : Safety Car! C'è una gomma in pista, è quella di Magnussen con la sospensione posteriore rotta. #F1 #AusGP… -

F1 GP- Per la prima volta quest'anno, Max Verstappen è braccato dalle due Mercedes . Non era ancora accaduto. Tra Sakhir e Jeddah infatti, la Red Bull ha avuto vita facile e le minacce ...È durato solo poche centinaia di metri il gran premio d'di Charles Leclerc . Il monegasco, che scattava dalla settima posizione dello schieramento dopo una qualifica non facile, è finito nella ghiaia nel corso del primo giro in seguito a un ...La guida tv della domenica su Sky Sport e in streaming NOW ore 7.00: Formula 1, GP(insu Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming NOW) Telecronaca: Carlo Vanzini, ...

F1 GP Australia, la gara in diretta LIVE: Ferrari appesa a Sainz, 4° in rimonta. Verstappen davanti, disastro Leclerc Sport Fanpage

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA È SUCCESSO A CHARLES LECLERC E PERCHÉ SI È RITIRATO PERCHE’ LA BANDIERA ROSSA HA DANNEGGIATO SAINZ E RUSSELL 48° giro/58 ESCURSIONE NELL’ERBA DI VERSTAPP ...Cosa è successo nell’ultimo run del Q3 Charles Leclerc nell’ultimo run del Q3 con gomma soft nuova a differenza di quanto aveva eseguito in precedenza non ha effettuato due giri di lancio di… Leggi ...