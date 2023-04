GP Australia | Formula 1 | vince Verstappen tra le bandiere rosse e ripartenze

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 aprile 2023) Treesposte per gli incidenti in pista, sul finire di gara, di Kevin Magnussen (Haas) e delle due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Safety Car in pista e Maxchein regime di vessillo cremisi. Anzi, no. Comunicazione della FIA: “Si riparte dietro alla vettura di sicurezza per un solo giro lanciato“. È stato un GPdi1 dal finale davvero assurdo e incredibile da vivere: i piloti in pista e gli spettatori hanno vissuto, infatti, dei momenti di confusione totale senza capire o sapere quale potesse essere la decisone finale di questa contesa oceanica. Cosa è successo, quindi, nell’incredibile giro finale nella terra dei canguri? Nulla di eclatante, stranamente:la Red Bull numero uno che vede la bandiera a ...