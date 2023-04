GP Australia da incubo: Verstappen vince nel caos, Sainz 12° per una penalità e Leclerc ko (Di domenica 2 aprile 2023) Una domenica di follia a Melbourne . vince Verstappen in una corsa condizionata da tre ripartenze ed una procedura finale caotica, podio per Hamilton e Alonso. Leclerc ko in avvio, Sainz 12° dopo una ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 2 aprile 2023) Una domenica di follia a Melbourne .in una corsa condizionata da tre ripartenze ed una procedura finale caotica, podio per Hamilton e Alonso.ko in avvio,12° dopo una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Verstappen domina e va in fuga nel caos | Incidenti e penalità: incubo Ferrari #AustralianGP #F1 - Eurosport_IT : ?? Stagione da incubo per Charles Leclerc: ???? GP Bahrain: ritiro ? ???? GP Arabia Saudita: 7° posto ???? GP Australi… - grafuio : RT @Eurosport_IT: ?? Stagione da incubo per Charles Leclerc: ???? GP Bahrain: ritiro ? ???? GP Arabia Saudita: 7° posto ???? GP Australia: rit… - giorgioghiffo : RT @Eurosport_IT: ?? Stagione da incubo per Charles Leclerc: ???? GP Bahrain: ritiro ? ???? GP Arabia Saudita: 7° posto ???? GP Australia: rit… - stefanociola4 : RT @Eurosport_IT: ?? Stagione da incubo per Charles Leclerc: ???? GP Bahrain: ritiro ? ???? GP Arabia Saudita: 7° posto ???? GP Australia: rit… -