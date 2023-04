GP Australia, che caos! Incidenti assurdi e tre ripartenze: guarda gli highlights (Di domenica 2 aprile 2023) Verstappen vince un pazzo GP d'Australia dietro safety car dopo quattro partenze e tre bandiere rosse. Dietro di lui Alonso e Hamilton. Sainz finisce 12esimo per una penalità di 5'' a causa di un ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 2 aprile 2023) Verstappen vince un pazzo GP d'dietro safety car dopo quattro partenze e tre bandiere rosse. Dietro di lui Alonso e Hamilton. Sainz finisce 12esimo per una penalità di 5'' a causa di un ...

