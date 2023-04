GP Australia 2023 streaming e diretta tv | dove vedere la gara di Formula 1

Leggi su tpi

(Di domenica 2 aprile 2023) Oggi, domenica 2 aprile, alle ore 7 (italiane) andrà in scena il Gran premio di1 (F1) dell’, terzo round del Mondiale. Sulla pista di Albert Park si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere chi vincerà. Mail GP di1 (F1) dell’intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Ladellaè disponibile in TV sui canali satellitari di Sky Sport. Inizio fissato alle ore 7. Su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la differita dalla, a ...