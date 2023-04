Gp Australia 2023, Sainz: “Mi hanno rubato il quarto posto” (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – “Mi hanno rubato il risultato”. Carlos Sainz è furibondo alla fine del Gp d’Australia 2023, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota spagnolo della Ferrari retrocede dal quarto al dodicesimo posto per una penalità di 5 secondi rimediata nel caotico finale di gara. “Non voglio parlare, altrimenti dico cose brutte. Ci hanno rubato il risultato, ma voglio prima vedere le immagini e vedere se gli steward modificano la decisione”, dice Sainz a Sky. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – “Miil risultato”. Carlosè furibondo alla fine del Gp d’, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota spagnolo della Ferrari retrocede dalal dodicesimoper una penalità di 5 secondi rimediata nel caotico finale di gara. “Non voglio parlare, altrimenti dico cose brutte. Ciil risultato, ma voglio prima vedere le immagini e vedere se gli steward modificano la decisione”, dicea Sky. L'articolo proviene da Italia Sera.

