Gp Argentina, Vinales: "Importante portare la moto al traguardo"

"Ho dato il massimo con quello che avevo a disposizione, oggi sono 4 punti ma dobbiamo fare in maniera che la prossima gara sul bagnato siano molti di più. Il problema era la trazione, in frenata ed ingresso curva mi sentivo forte e recuperavo terreno ma in uscita non c'era nulla da fare. Ad un certo punto, valutata la situazione, ho pensato solo a portare la moto al traguardo e spostare l'obiettivo verso Austin". Queste le parole del pilota dell'Aprilia Maverick Vinales al termine del Gp d'Argentina, che si è rivelato assai difficile per la pioggia leggera e l'asfalto che non ha mai accennato ad asciugarsi e che ha costretto lo spagnolo a rimanere ai margini della top ten.

