GP Argentina, MotoGP: Trionfo Bezzecchi, caduta per Bagnaia (Di domenica 2 aprile 2023) Si è da poco concluso anche il GP di Argentina di MotoGP che ha regalato tante emozioni. A trionfare è stato Marco Bezzecchi con il primo storico successo della sua carriera. Una gara condotta praticamente dall’inizio alla fine e senza nessuna sbavatura per il pilota della Ducati. Completano poi il podio Johann Zarco che ha superato all’ultimo giro Alex Marquez per un trio tutto targato Ducati. Niente da fare stavolta invece per Bagnaia che è scivolato al diciottesimo giro e poi non è riuscito a rientrare pienamente in gara, chiudendo sedicesimo. Ora Bezzecchi è volato in cima alla classifica mondiale con 50 punti proprio davanti a Bagnaia. Ma è ancora dominio assoluto delle Ducati con Zarco terzo e Marquez quarto. GP Argentina, MotoGP: è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 aprile 2023) Si è da poco concluso anche il GP didiche ha regalato tante emozioni. A trionfare è stato Marcocon il primo storico successo della sua carriera. Una gara condotta praticamente dall’inizio alla fine e senza nessuna sbavatura per il pilota della Ducati. Completano poi il podio Johann Zarco che ha superato all’ultimo giro Alex Marquez per un trio tutto targato Ducati. Niente da fare stavolta invece perche è scivolato al diciottesimo giro e poi non è riuscito a rientrare pienamente in gara, chiudendo sedicesimo. Oraè volato in cima alla classifica mondiale con 50 punti proprio davanti a. Ma è ancora dominio assoluto delle Ducati con Zarco terzo e Marquez quarto. GP: è ...

