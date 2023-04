Gol | sconfitte | trasferte | i numeri horror dell' Inter di Inzaghi in campionato

(Di domenica 2 aprile 2023) Quando un episodio si ripete più volte, sorge spontaneo mettersi a contare. Uno, due, tre e via dicendo... Nel calcio, come nella vita, si spera che le ditaa mano si scomodino per l'accumularsi ...

Doppia cifra E allora si parta dalle, croce che bussa ormai con sconcertante ridondanza alle porte del club di viale della Liberazione. Con quella di ieri contro la Fiorentina sono ormai ...Dieci. Ma non è un voto. Sono ledell' Inter in campionato. Contro la Fiorentina , per la seconda volta consecutiva a San ... Inter: neanche uncon il super tridente . Inzaghi: il tris che ...... la quota su cui sdraiarsi potrebbe essere quella del. Che a me sembra altissima. In Ligue 1 non capisco in quale maniera l'Angers , che inanellasue si prepara alla ...

I ko si accumulano, la difesa non tiene e in attacco i nerazzurri si mangiano di tutto: di questo passo il rischio è di riscrivere molti primati negativi ...