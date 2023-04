Gli studenti dell’IIS Telesi@ a un importante evento di giornalismo e cultura (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna platea di oltre quattrocento tra giovani studenti dell’IIS Telesi@ e diverse autorità e ospiti ha partecipato ad una mattinata di grande spessore culturale, ascoltando con interesse e partecipazione relatori del calibro di Paolo Di Giannantonio, giornalista, inviato, conduttore della Rai, Sigfrido Ranucci giornalista, autore e conduttore di “Report” Rai Tre, Domenico Leggiero, Presidente dell’Osservatorio militare e Maurizio Castagna, scrittore e saggista storico. In collegamento da remoto anche Davide Di Maio, avvocato dell’Osservatorio Militare. Il Talk, tenutosi al cinema Modernissimo di Telese Terme (Bn), organizzato dai docenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, è servito a sottolineare l’importanza di portare alla luce fatti incresciosi, caratterizzati da atti di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna platea di oltre quattrocento tra giovani@ e diverse autorità e ospiti ha partecipato ad una mattinata di grande spessorele, ascoltando con interesse e partecipazione relatori del calibro di Paolo Di Giannantonio, giornalista, inviato, conduttore della Rai, Sigfrido Ranucci giornalista, autore e conduttore di “Report” Rai Tre, Domenico Leggiero, Presidente dell’Osservatorio militare e Maurizio Castagna, scrittore e saggista storico. In collegamento da remoto anche Davide Di Maio, avvocato dell’Osservatorio Militare. Il Talk, tenutosi al cinema Modernissimo di Telese Terme (Bn), organizzato dai docenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, è servito a sottolineare l’importanza di portare alla luce fatti incresciosi, caratterizzati da atti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : La prof Marini e gli studenti che per convincerla a non andare in pensione rimasero un’ora in piedi - ultimora_pol : Avevano appeso le effigi della premier Meloni e del ministro Valditara a testa in giù, sospesi per dieci giorni gli… - LaRicercaOnline : Per far sì che nella scuola si possa davvero far giocare, occorre in qualche modo riuscire a sospendere, almeno tem… - FatimaCurzio : RT @PBerizzi: Gli studenti espongono un cartello per le persone trans e la docente di religione lo strappa. Liceo Cavour, Roma. Ennesimo ep… - GiuseppeSimeone : ?? Buona domenica delle Palme a tutti. Grazie perché mi aiutate a sostenere tanti progetti gratuiti per gli studenti… -