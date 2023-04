Gli italiani scelgono l’Italia per le vacanze di Pasqua 2023 (Di domenica 2 aprile 2023) MILANO – Gli italiani scelgono… l’Italia! Hanno ritrovato la voglia di viaggiare, e lo dimostra anche il fatto che, secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, le loro ricerche di voli sono aumentate del 32%, mentre quelle degli hotel del 41% rispetto alla Pasqua 2019, l’anno precedente alla pandemia. Una buona L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Partenze estive: 27 milioni in viaggio ma si riducono durata e spesa Indagine Cna Turismo e Commercio: “Cinque milioni di vacanzieri in giro per l’Italia nel ponte del 25 aprile” Giornata mondiale del turismo: i consigli su come evitare l’addebito dei costi aggiuntivi nascosti in vacanza La manovra non dimentica turismo e ambiente Stop alla ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 2 aprile 2023) MILANO – Gli! Hanno ritrovato la voglia di viaggiare, e lo dimostra anche il fatto che, secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, le loro ricerche di voli sono aumentate del 32%, mentre quelle degli hotel del 41% rispetto alla2019, l’anno precedente alla pandemia. Una buona L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Partenze estive: 27 milioni in viaggio ma si riducono durata e spesa Indagine Cna Turismo e Commercio: “Cinque milioni di vacanzieri in giro pernel ponte del 25 aprile” Giornata mondiale del turismo: i consigli su come evitare l’addebito dei costi aggiuntivi nascosti in vacanza La manovra non dimentica turismo e ambiente Stop alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : Immagino quindi che secondo certi operatori informativi gli italiani debbano votare PD per non costringere Leuropa… - franzrusso : Il messaggio di #OpenAI a tutti gli utenti italiani che non potranno accedere a #ChatGPT: 'Rimborseremo tutti gli u… - mara_carfagna : Banchetto per la giornata di mobilitazione di @Azione_it. L’occasione per incontrare i cittadini, per spiegare le n… - Monicacoguaro2 : RT @FNLombardia: #1aprile2023 #Bergamo gazebo di #ForzaNuova con molti militanti, uniti per il cambiamento. Il movimento cresce giorno dopo… - RLucenteforte : @MicheleBonates3 Una massa di ignoranti sono gli Italiani. Fatta eccezione per pochi -