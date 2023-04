Gli acari sono ovunque, ma non si vedono. Ecco come eliminarli (Di domenica 2 aprile 2023) Gli acari sono ovunque! Il loro cibo preferito? Le micro-particelle organiche! Va da sé che possiamo trovarli su vestiti, armadi, scaffali, tappeti, lenzuola, cuscini, insomma dappertutto davvero! Amano soprattutto le superfici morbide e si insinuano tra le mura domestiche entrando dalla finestra, dalle porte oppure sul dorso dei nostri animali. Si riproducono tanto velocemente da poter dar vita a vere e proprie infestazioni! Quali sono i rischi legati alla loro indesiderata presenza? Dermatiti pruriginose possono provocare pruriti e arrossamenti, fastidiosi soprattutto per i più piccini. In casi più rari, ma più gravi, possono scatenare asma e raffreddori. Insomma, è prioritario liberarcene quanto prima! In pochi e semplici passaggi, riuscirete a sanificare ambienti, abiti e ... Leggi su donnaup (Di domenica 2 aprile 2023) Gli! Il loro cibo preferito? Le micro-particelle organiche! Va da sé che possiamo trovarli su vestiti, armadi, scaffali, tappeti, lenzuola, cuscini, insomma dappertutto davvero! Amano soprattutto le superfici morbide e si insinuano tra le mura domestiche entrando dalla finestra, dalle porte oppure sul dorso dei nostri animali. Si riproducono tanto velocemente da poter dar vita a vere e proprie infestazioni! Qualii rischi legati alla loro indesiderata presenza? Dermatiti pruriginose posprovocare pruriti e arrossamenti, fastidiosi soprattutto per i più piccini. In casi più rari, ma più gravi, posscatenare asma e raffreddori. Insomma, è prioritario liberarcene quanto prima! In pochi e semplici passaggi, riuscirete a sanificare ambienti, abiti e ...

