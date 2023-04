Giuntoli | «Simeone non è un vice Osimhen ma un altro titolare | ha fatto un campionato straordinario»

(Di domenica 2 aprile 2023) Nel prepartita di Napoli-Milan, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano. Che partita si aspetta?: «Mi aspetto una partita complicata come quella dell’andata, tra due squadre che stanno facendo molto bene. Sono convinto che i nostri ragazzi, come sempre, entreranno in campo e daranno il massimo per la città, i tifosi e la proprietà». Cosa ha pensato quandosi èmale?: «Ovvio che è un giocatore importante ma ne abbiamo tanti in squadra altrettanto importanti. Ho pensato le stesse cose di quando si èmale Raspadori. Contiamo su tutti loro per non soffrire troppo la sua assenza».può confermarsi come un? Siete contenti del suo ...

