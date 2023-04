Giulia Salemi e Pierpaolo al compleanno dell’ex gieffino: festa ricca di vip (Di domenica 2 aprile 2023) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno presenziato al compleanno dell’amico ed ex compagno di GF Vip Tommaso Zorzi Neanche il tempo di riporre l’abito di gala che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno partecipato a un’altra prestigiosa festa. Ieri sera infatti i Prelemi, a poche ore da party esclusivo organizzato per festeggiare i 30 anni dell’influencer di origine persiana, hanno presenziato alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip 5 ha voluto al suo fianco i due ex compagni di gioco, così come tanti altri vip che non sono mancati all’appuntamento. La Salemi ha immortalato diversi momenti della serata sul proprio account Instagram: “Ora tocca a te festeggiare” ha scritto ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 aprile 2023)Pretelli hanno presenziato aldell’amico ed ex compagno di GF Vip Tommaso Zorzi Neanche il tempo di riporre l’abito di gala chePretelli hanno partecipato a un’altra prestigiosa. Ieri sera infatti i Prelemi, a poche ore da party esclusivo organizzato per festeggiare i 30 anni dell’influencer di origine persiana, hanno presenziato alladidi Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip 5 ha voluto al suo fianco i due ex compagni di gioco, così come tanti altri vip che non sono mancati all’appuntamento. Laha immortalato diversi momenti della serata sul proprio account Instagram: “Ora tocca a te festeggiare” ha scritto ...

