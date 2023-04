Giugliano-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 2 aprile 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Catanzaro, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione padrona di casa è reduce da due successi consecutivi contro Fidelis Andria e Monopoli e viole proseguire su questa strada per provare ad agganciare la zona playoff. I giallorossi, invece, sono già stati promossi con cinque turni di anticipo ma vogliono chiudere la stagione con altre vittorie. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 aprile alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa è reduce da due successi consecutivi contro Fidelis Andria e Monopoli e viole proseguire su questa strada per provare ad agganciare la zona playoff. I giallorossi, invece, sono già stati promossi con cinque turni di anticipo ma vogliono chiudere la stagione con altre vittorie. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 aprile alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... USCatanzaro1929 : ??| PRE-GARA #Vivarini ?? “Una partita che come tutte ha le sue insidie, noi abbiamo lavorato sotto l’aspetto dell… - NapoliToday : #Calcio Giugliano, Di Napoli: 'Mai avuto dubbi sulle qualità dei ragazzi, proviamo a guardare più in alto in classi… - foragabbu_ : @firegold763 Certo, tifo Catanzaro. Ottima stagione del Giugliano, avete stupito ???? - firegold763 : @foragabbu_ questo è vero, ormai ha più di 40 anni ma sei tifoso del Catanzaro? Bello, io tifo Giugliano quindi so… - BetMentor_ro : TIPS: Over 1.5: 99% Over 2.5: 79% BTS: 65% Giugliano-Catanzaro Italy - Serie C - Girone C #football #predictions… -