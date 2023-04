Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar domina e pensa al Grande Slam: “La Milano-Sanremo è la più difficile da vincere” (Di domenica 2 aprile 2023) Tadej Pogacar compie una grandissima impresa e domina in lungo e in largo il Giro delle Fiandre 2023, disputando una corsa da assoluto protagonista e tagliando il traguardo in solitaria. Il fenomeno sloveno della UAE Emirates conquista così la terza diversa Monumento in carriera (dopo una Liegi e due Lombardia) e si avvicina al Grande Slam. “La squadra ha fatto un lavoro incredibile, è una giornata che non dimenticherò mai. Sapevo di dover arrivare da solo sul Vecchio Kwaremont all’ultimo passaggio. È stata durissima, sono quasi scoppiato sul Paterberg, ma era l’unico modo per poter provare a vincere“, le prime dichiarazioni a caldo del due volte trionfatore al Tour de France dopo la corsa. “L’Oude Kwaremont era il punto ideale per ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)compie una grandissima impresa ein lungo e in largo il2023, disputando una corsa da assoluto protagonista e tagliando il traguardo in solitaria. Il fenomeno sloveno della UAE Emirates conquista così la terza diversa Monumento in carriera (dopo una Liegi e due Lombardia) e si avvicina al. “La squadra ha fatto un lavoro incredibile, è una giornata che non dimenticherò mai. Sapevo di dover arrivare da solo sul Vecchio Kwaremont all’ultimo passaggio. È stata durissima, sono quasi scoppiato sul Paterberg, ma era l’unico modo per poter provare a“, le prime dichiarazioni a caldo del due volte trionfatore al Tour de France dopo la corsa. “L’Oude Kwaremont era il punto ideale per ...

