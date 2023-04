Giro delle Fiandre femminile 2023 oggi in tv: orario, programma, percorso, streaming, favorite (Di domenica 2 aprile 2023) Ancora pochissime ore e poi comincerà finalmente il Giro delle Fiandre femminile 2023, classica monumento di grandissima importanza. In questa corsa, giunta ormai alla 20ma edizione, si partirà (alle ore 13.30) e arriverà a Oudenaarde. In tutto si dovranno percorrere 156.6 km e parte del percorso sarà lo stesso della gara maschile. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sulla gara odierna. percorso Oudenaarde – Oudenaarde (156.6 km) Dopo una partenza abbastanza tranquilla, in cui l’unica insidia sarà rappresentata dal Tiegemberg (0.8 km al 4.9%), le atlete entreranno nella parte centrale del tracciato dove saranno presenti ben 12 muri e diversi tratti in pavé, tra cui il Berendries (0.9 km al 6.6%), il Valkenberg (0.6 km al 6.9%), il Koppenberg ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Ancora pochissime ore e poi comincerà finalmente il, classica monumento di grandissima importanza. In questa corsa, giunta ormai alla 20ma edizione, si partirà (alle ore 13.30) e arriverà a Oudenaarde. In tutto si dovranno percorrere 156.6 km e parte delsarà lo stesso della gara maschile. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sulla gara odierna.Oudenaarde – Oudenaarde (156.6 km) Dopo una partenza abbastanza tranquilla, in cui l’unica insidia sarà rappresentata dal Tiegemberg (0.8 km al 4.9%), le atlete entreranno nella parte centrale del tracciato dove saranno presenti ben 12 muri e diversi tratti in pavé, tra cui il Berendries (0.9 km al 6.6%), il Valkenberg (0.6 km al 6.9%), il Koppenberg ...

