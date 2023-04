Giro delle Fiandre 2023 | Wout van Aert | “Pogacar e Van der Poel sono stati più forti | da domani si gira pagina”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023)vandeve rimandare ancora l’appuntamento col. Il belga ha chiuso al quarto posto, perdendo la volata per il podio con Mads Pedersen, dopo aver perso le ruote di Tadeje Mathieu van dersul Kruisberg, muro che precedeva nel percorso gli attesi Oude Kwaremont e Paterberg. Il capitano della Jumbo-Visma, vittima anche di una caduta nelle fasi centrali della gara, non ha cercato scuse nelle dichiarazioni rilasciate dopo il traguardo e raccolte da Sporza, media belga: “Corsa durissima, caotica e con tante cadute.un po’ deluso, partivo per vincere, ma evidentemente non era giornata”. Molto lucido poi nella sua analisi della corsa: “All’inizio la corsa era andata come volevamo. Nathan Van Hooydonck era entrato ...