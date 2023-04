Giro delle Fiandre 2023: Tadej Pogacar stronca la resistenza di van der Poel e vince in solitaria! Van Aert non incide (Di domenica 2 aprile 2023) Due Tour de France, due Lombardia, una Liegi ed ora un’altra perla in un palmares da sogno: Tadej Pogacar è il corridore più forte al mondo e lo dimostra nuovamente, agguantando una vittoria clamorosa al Giro delle Fiandre. Lo sloveno è riuscito a staccare tutti i rivali sbaragliando la concorrenza letteralmente. Prima parte di gara già ricca di colpi di scena: vento laterale, andatura altissima, fuga che non va via e gruppo che si spezza con la Alpecin-Deceuninck chiamata ad un lavoro extra per riportare sotto il proprio capitano. Da lì poi è arrivato il momento delle cadute (davvero tante, una clamorosa con protagonista in negativo Filip Maciejuk della Bahrain-Victorious). A circa 190 chilometri dal traguardo si è formata la prima vera fuga di giornata: all’attacco Jasper De Buyst ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Due Tour de France, due Lombardia, una Liegi ed ora un’altra perla in un palmares da sogno:è il corridore più forte al mondo e lo dimostra nuovamente, agguantando una vittoria clamorosa al. Lo sloveno è riuscito a staccare tutti i rivali sbaragliando la concorrenza letteralmente. Prima parte di gara già ricca di colpi di scena: vento laterale, andatura altissima, fuga che non va via e gruppo che si spezza con la Alpecin-Deceuninck chiamata ad un lavoro extra per riportare sotto il proprio capitano. Da lì poi è arrivato il momentocadute (davvero tante, una clamorosa con protagonista in negativo Filip Maciejuk della Bahrain-Victorious). A circa 190 chilometri dal traguardo si è formata la prima vera fuga di giornata: all’attacco Jasper De Buyst ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : Nel giro di poche ore eh, solo oggi: “Multe fino a 100mila € contro il forestierismo, gli inglesismi nella PA” “I… - Eurosport_IT : Oggi l'astronave è atterrata a Oudenaarde: ?????????? ??????????????? vince il primo Giro delle Fiandre della sua carriera ??????… - Eurosport_IT : Le emozioni che oggi arrivano dal Belgio non hanno eguali ???? Siete pronti per un incredibile Giro delle Fiandre? ????… - lindasofia_2 : RT @casiftangeles: il fatto è che lui si stava fermando e stava facendo pure il giro delle transenne per fare foto e prendere i regali e pe… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar vince il Giro delle Fiandre -