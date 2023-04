Giro delle Fiandre 2023 | risultati e classifica | capolavoro di Pogacar | secondo Van Der Poel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : Nel giro di poche ore eh, solo oggi: “Multe fino a 100mila € contro il forestierismo, gli inglesismi nella PA” “I… - Eurosport_IT : Oggi l'astronave è atterrata a Oudenaarde: ?????????? ??????????????? vince il primo Giro delle Fiandre della sua carriera ??????… - Eurosport_IT : Le emozioni che oggi arrivano dal Belgio non hanno eguali ???? Siete pronti per un incredibile Giro delle Fiandre? ????… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar vince il Giro delle Fiandre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Pogacar vince il Giro delle Fiandre -

LIVE Giro delle Fiandre 2023 in DIRETTA: Tadej Pogacar vince in solitaria, 2° Van der Poel, Van Aert fuori dal podio OA Sport

Tadej Pogacar ha vinto, giungendo al traguardo in solitaria, l’edizione numero 107 del Giro delle Fiandre. Lo sloveno dell’UAE Team Emirates ha preceduto di 16" l'olandese Mathieu van der Poel ...Tadej Pogacar ha vinto l'edizione numero 107 del Giro delle Fiandre. Lo sloveno della Emirates ha preceduto sul traguardo l'olandese Mathieu Van der Poel. Terzo posto per il danese Pedersen. (ANSA). ( ...