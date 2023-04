Giro delle Fiandre 2023, Pogacar trionfa (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Lo sloveno Tadej Pogacar, 24 anni, ha vinto il Giro delle Fiandre. Il corridore del Team UAE Emirates è arrivato da solo sul traguardo trionfando dopo 6h 12? 14” e staccando Mathieu van der Poel di 16”. Pogacar conquista la quarta Classica Monumento in carriera dopo 2 edizioni del Giro di Lombardia (2021 e 2022) e una Liegi-Bastogne-Liegi (2021). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Lo sloveno Tadej, 24 anni, ha vinto il. Il corridore del Team UAE Emirates è arrivato da solo sul traguardondo dopo 6h 12? 14” e staccando Mathieu van der Poel di 16”.conquista la quarta Classica Monumento in carriera dopo 2 edizioni deldi Lombardia (2021 e 2022) e una Liegi-Bastogne-Liegi (2021). L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : Nel giro di poche ore eh, solo oggi: “Multe fino a 100mila € contro il forestierismo, gli inglesismi nella PA” “I… - Eurosport_IT : Oggi l'astronave è atterrata a Oudenaarde: ?????????? ??????????????? vince il primo Giro delle Fiandre della sua carriera ??????… - Eurosport_IT : Le emozioni che oggi arrivano dal Belgio non hanno eguali ???? Siete pronti per un incredibile Giro delle Fiandre? ????… - nonsonpago1 : RT @MarcoFe59905230: @PiervittorioM @pazzoperrep @maurizioagazzi @Walterbart1 @nonsonpago1 @PerSaturno Super domenica con Corriere, Sole e.… - GordonMoat : RT @alventomagazine: #RVV23 Non c'è altro modo che scriverlo in maiuscolo: TADEJ POGACAR VINCE IL GIRO DELLE FIANDRE 2023 Che campione a… -