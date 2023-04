Giro delle Fiandre 2023 | faccia d’angelo si toglie dalla scarpa il primo sassolino

(Di domenica 2 aprile 2023) Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto il 107°. Il numero uno del ciclismo mondiale si è imposto in 6h12’07”, alla media di 44,673 kmh, al termine d’una edizione spettacolare della Ronde van Vlaanderen, giungendo solitario sul traguardo di Oudenaarde. Al secondo posto, al termine d’un duello entusiasmante con il fuoriclasse di Komenda, si è classificato l’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), staccato di 16?. La terza moneta è stata conquistata dal danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) che ha regolato, nella volata degli inseguitori, giunti a 1’12”, il grande sconfitto di giornata, Wout Van Aert (Jumbo Visma). Per Pogacar si tratta della quarta vittoria in una classica monumento dopo i successi conquistati nel 2021 alla Liegi-Bastogne-Liegi ed aldi Lombardia, ...

Questa volta non si fa beffare! Pogacar stacca tutti e vince la Ronde in solitaria: rivivi l'arrivo GIRO DELLE FIANDRE - Nel 2022 si fece beffare in volata, venendo non solo battuto da van der Poel ma ...