Giro dei Paesi Baschi 2023: il percorso e le tappe ai raggi X. Tanti GPM per gli scalatori, nessuna frazione per i velocisti puri (Di domenica 2 aprile 2023) Si svolgerà da lunedì 3 a sabato 8 aprile 2023 la 62ma edizione del Giro dei Paesi Baschi, corsa a tappe di livello WorldTour. Al via ci saranno tutte le 18 squadre della massima categoria, a cui si aggiungeranno cinque formazioni Professional che hanno ricevuto l’invito, ovvero TotalEnegies, Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma ed Euskaltel-Euskadi. Rispetto alle ultime edizioni, quest’anno il percorso di questa corsa non prevede una cronometro. Inoltre, non ci sarà neppure l’ormai classico arrivo sulla salita di Arrate. Questo comunque non vuol dire che le insidie non mancheranno nel corso delle sei frazioni: andiamo a scoprire nel dettaglio come saranno le sei tappe. PRIMA TAPPA (03/04) Vitoria-Gasteiz – Labastida (165,4 km) Sarà soltanto uno il ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Si svolgerà da lunedì 3 a sabato 8 aprilela 62ma edizione deldei, corsa adi livello WorldTour. Al via ci saranno tutte le 18 squadre della massima categoria, a cui si aggiungeranno cinque formazioni Professional che hanno ricevuto l’invito, ovvero TotalEnegies, Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma ed Euskaltel-Euskadi. Rispetto alle ultime edizioni, quest’anno ildi questa corsa non prevede una cronometro. Inoltre, non ci sarà neppure l’ormai classico arrivo sulla salita di Arrate. Questo comunque non vuol dire che le insidie non mancheranno nel corso delle sei frazioni: andiamo a scoprire nel dettaglio come saranno le sei. PRIMA TAPPA (03/04) Vitoria-Gasteiz – Labastida (165,4 km) Sarà soltanto uno il ...

