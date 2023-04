Giro dei Paesi Baschi 2023, ‘cuscinetto’ tra Fiandre e Roubaix per gli scalatori puri (Di domenica 2 aprile 2023) Tra il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix, c’è il Giro dei Paesi Baschi. La corsa a tappe spagnola torna protagonista del circuito concedendo un’opportunità a tutti gli scalatori che durante queste due Classiche faranno un po’ da spettatori, grazie ad un tracciato parecchio movimentato e l’assenza di cronometro durante questi sei giorni di corsa. Se le prime due giornate, con arrivi a Labastida e Leitza, propongono dei percorsi alquanto interlocutori, dove i big della generale non dovrebbero riuscire a fare la differenza, nella terza frazione che si conclude a Villabona i tantissimi saliscendi ed il finale molto ripido potrebbe creare i primi scossoni. Da sottolineare come in questa terza tappa sia stata aggiunta la salita di Alkiza poco prima del chilometro ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Tra ildellee la Parigi-, c’è ildei. La corsa a tappe spagnola torna protagonista del circuito concedendo un’opportunità a tutti gliche durante queste due Classiche faranno un po’ da spettatori, grazie ad un tracciato parecchio movimentato e l’assenza di cronometro durante questi sei giorni di corsa. Se le prime due giornate, con arrivi a Labastida e Leitza, propongono dei percorsi alquanto interlocutori, dove i big della generale non dovrebbero riuscire a fare la differenza, nella terza frazione che si conclude a Villabona i tantissimi saliscendi ed il finale molto ripido potrebbe creare i primi scossoni. Da sottolineare come in questa terza tappa sia stata aggiunta la salita di Alkiza poco prima del chilometro ...

