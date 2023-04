Giovanna Ricuperati | “Spero di essere d’ispirazione per altre donne La cultura del lavoro nel nostro dna”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 aprile 2023) Bergamo. Si dice orgogliosa di rappresentare un territorio nel quale le aziende, con una rivoluzione silente, hanno saputo resistere alle molteplici crisi che si sono palesate negli ultimi anni, dal Covid alla guerra, dalla difficoltà di reperire le materie prime al caro energia che ancora oggi costringe gli imprenditori a fare salti mortali per far quadrare i conti. Chissà quanti di loro, negli ultimi 9 mesi, si sono confrontati con lei,, la prima donna alla guida di Confindustria Bergamo, l’associazione degli industriali bergamaschi: infranto anche questo soffitto di vetro, certamente con merito, si augura però che il suo non sia un caso isolato. Anzi, coltiva la speranza che la sua elezione sia stataper tante, quell’ultimo “boost” verso la ...