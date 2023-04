Giornata sull'autismo, il presidente della Repubblica commenta la felpa del figlio di Elio: "Pikachu è una ottima scelta, Dante" (Di domenica 2 aprile 2023) "presidente lei ha fatto una cosa, non so se si rende conto. Che lei sia qui oggi ha una grande importanza per tutti noi". Stefano Belisari, del gruppo musicale italiano 'Elio e le storie tese' ringrazia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha inaugurato il ristorante PizzAut a Monza, dove lavorano ragazzi e ragazze autistici. Elio era accompagnato dal figlio autistico Dante. "Pikachu è una ottima scelta, Dante", ha detto il presidente al ragazzo. Leggi su lastampa (Di domenica 2 aprile 2023) "lei ha fatto una cosa, non so se si rende conto. Che lei sia qui oggi ha una grande importanza per tutti noi". Stefano Belisari, del gruppo musicale italiano 'e le storie tese' ringrazia ilSergio Mattarella che ha inaugurato il ristorante PizzAut a Monza, dove lavorano ragazzi e ragazze autistici.era accompagnato dalautistico. "è una", ha detto ilal ragazzo.

