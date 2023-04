Giornata mondiale dell’Autismo, Micol: “Al lavoro mi sento inclusa” (Di domenica 2 aprile 2023) La radice è la stessa: autismo e autonomia. Ma passare dall’uno (ovviamente non si ‘guarisce’ non essendo una malattia) all’altra non è sempre facile. I casi di autismo sono in drammatico aumento: si parla di un balzo del 500% registrato da uno studio pubblicato sulla rivista “Pediatrics” sull’andamento dei disturbi dello spettro autistico (Asd) tra il 2000 e il 2016 nella regione metropolitana di New York-New Jersey. Ma il trend è in crescita anche in Italia. Secondo i dati più recenti (fine 2022) dell’Istituto superiore di Sanità oggi la media è di un bambino ogni 77 nella fascia di età 7/9 anni, con una prevalenza di maschi, che sono 4 volte di più rispetto alle femmine. E i più grandi? In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che ricorre il 2 aprile, vogliamo esplorare un ambito ancora poco approfondito: quello di ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 2 aprile 2023) La radice è la stessa: autismo e autonomia. Ma passare dall’uno (ovviamente non si ‘guarisce’ non essendo una malattia) all’altra non è sempre facile. I casi di autismo sono in drammatico aumento: si parla di un balzo del 500% registrato da uno studio pubblicato sulla rivista “Pediatrics” sull’andamento dei disturbi dello spettro autistico (Asd) tra il 2000 e il 2016 nella regione metropolitana di New York-New Jersey. Ma il trend è in crescita anche in Italia. Secondo i dati più recenti (fine 2022) dell’Istituto superiore di Sanità oggi la media è di un bambino ogni 77 nella fascia di età 7/9 anni, con una prevalenza di maschi, che sono 4 volte di più rispetto alle femmine. E i più grandi? In occasione delladella consapevolezza sull’autismo, che ricorre il 2 aprile, vogliamo esplorare un ambito ancora poco approfondito: quello di ...

