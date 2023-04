Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, i monumenti illuminati di blu. FOTO (Di domenica 2 aprile 2023) Nella notte, in occasione del World autism awareness day, monumenti e sedi istituzionali si sono illuminati di blu per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico. Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale, in Italia un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni presenta un disturbo dello spettro autistico Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 aprile 2023) Nella notte, in occasione del World autism awareness day,e sedi istituzionali si sonodi blu per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico. Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale, in Italia un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni presenta un disturbo dello spettro autistico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : La Presidenza della Repubblica per la “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'#Autismo': la fontana dei Dioscu… - Agenzia_Ansa : È la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. In Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spe… - santegidionews : 'L'arte e il lavoro sono l'antidoto all'isolamento'. Per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, st… - Europarl_IT : ?? I contenuti falsi o fuorvianti funzionano solo se nessuno li controlla. ??? Oggi è la Giornata mondiale del fact… - marcocavallo_73 : RT @FondAutismo: Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea generale delle Nazi… -