Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo | i dati di ATS | “A Bergamo 1759 casi”

Bergamo. 1759 casi di autismo, 1105 bambini al di sotto dei quattordici anni. Sono questi i dati di ATS Bergamo relativi alla provincia nel 2022 che emergono da uno studio realizzato dal Servizio Epidemiologico Aziendale (SEA) all'interno di una Rete di studio epidemiologico, costituita sulla base degli obiettivi del Piano Operativo Regionale Autismo della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. Il 2 aprile è la Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day), istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU. La ricorrenza richiama l'attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico, i cui disturbi sono un insieme eterogeneo ...

