Giornata mondiale autismo | il messaggio di Tajani

ROMA – "Oggi è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Un pensiero a chi ne soffre, il loro è un mondo sempre nuovo da scoprire al quale dobbiamo garantire la massima inclusività. Anche sostenendo chi gli è accanto ogni giorno". È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il vicepresidente del consiglio e ministro degli affari esteri, Antonio Tajani. L'articolo L'Opinionista.

