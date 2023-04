Giornata autismo, Mattarella all'inaugurazione di PizzAut a Monza: "Sono uno di voi" (Di domenica 2 aprile 2023) "Tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare", ha detto il presidente della Repubblica all'inaugurazione del ristorante PizzAut, dove lavorano ragazzi autistici, che apre la sua seconda sede dopo quella di Cassina de' Pecchi. Dopo il taglio del nastro il capo dello Stato ha anche mangiato una pizza creata per l'occasione chiamata Articolo 1 Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 aprile 2023) "Tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare", ha detto il presidente della Repubblica all'del ristorante, dove lavorano ragazzi autistici, che apre la sua seconda sede dopo quella di Cassina de' Pecchi. Dopo il taglio del nastro il capo dello Stato ha anche mangiato una pizza creata per l'occasione chiamata Articolo 1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : La Presidenza della Repubblica per la “Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'#Autismo': la fontana dei Dioscu… - Agenzia_Ansa : È la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. In Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spe… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo, ha inaugurato a #Monza la n… - LTombelli : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella, nella giornata mondiale della consapevolezza sull' #autismo, ha inaugurato a #Monza la nuova sede… - Fragatton1 : RT @_CarlaQ_: Nella giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo mi preme dire una cosa su tutte e cioè che non si diventa autistici… -