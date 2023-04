Giorgia | chi è il marito Emanuel Lo | età | carriera | Amici | figli | Instagram | foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 aprile 2023) È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin in questa domenica delle palme! La conduttrice accoglierà in studio tanti ospiti inediti e tra questi, oggi ci sarà anche il ballerino e coreografoLo, compagno della celebre cantante. Racconterà tutto di sé e della sua vita, siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui in anteprima! Chi èLo: età eLo, è lo pseudonimo diLo Iacono, è nato a Roma l’11 luglio del 1979 e ha 43 anni. Fin da bambino la sua passione per l’arte è stata evidente. Ha iniziato così a prendere qualche lezione di chitarra e batteria, appassionandosi poi alla danza. Nel 1996 ha debuttato in Tv, finendo sia in Rai che in Mediaset. Ballerino e ...