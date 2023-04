Ginnastica ritmica, le Farfalle vincono in Coppa del Mondo! Riscatto ai 5 cerchi, triplo podio di Sofia Raffaeli (Di domenica 2 aprile 2023) Le Farfalle si sono prontamente riscattate nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica. Dopo l’amaro sesto posto ottenuto ieri nel concorso generale, dovuto a una serie di errori commessi nell’esercizio misto con palle e nastri, le azzurre hanno ruggito nelle Finali di Specialità (prove non presenti alle Olimpiadi, dove è inserito soltanto l’all-around) e hanno trionfato con i cinque cerchi. Alessia Maurelli e compagne si sono distinte sulle note di “They don’t care about us” di Michael Jackson, vincendo con il punteggio complessivo di 34.850 davanti a Israele (34.700), Francia (33.400) e Giappone (33.000), mentre la Bulgaria impostasi ieri sul giro completo ha chiuso in settima piazza (30.600). Le ragazze di Emanuele Maccarani hanno ottenuto il risultato di prestigio sulla ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Lesi sono prontamente riscattate nella seconda tappa delladel Mondo 2023 di. Dopo l’amaro sesto posto ottenuto ieri nel concorso generale, dovuto a una serie di errori commessi nell’esercizio misto con palle e nastri, le azzurre hanno ruggito nelle Finali di Specialità (prove non presenti alle Olimpiadi, dove è inserito soltanto l’all-around) e hanno trionfato con i cinque. Alessia Maurelli e compagne si sono distinte sulle note di “They don’t care about us” di Michael Jackson, vincendo con il punteggio complessivo di 34.850 davanti a Israele (34.700), Francia (33.400) e Giappone (33.000), mentre la Bulgaria impostasi ieri sul giro completo ha chiuso in settima piazza (30.600). Le ragazze di Emanuele Maccarani hanno ottenuto il risultato di prestigio sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : SOFIA CHIAMA SOFIA?? Ancora un podio per Raffaeli in Coppa del Mondo di ginnastica ritmica!???? Nella capitale bulgar… - ItaliaTeam_it : VOLANO FARFALLE ???? A Sofia in Coppa del Mondo le ragazze della ginnastica ritmica vincono nella prova con i cinque… - nanaonweb : RT @OA_Sport: Ginnastica ritmica, le Farfalle vincono in Coppa del Mondo! Riscatto ai 5 cerchi, triplo podio di Sofia Raffaeli - https://t.… - saygold1 : RT @ItaliaTeam_it: VOLANO FARFALLE ???? A Sofia in Coppa del Mondo le ragazze della ginnastica ritmica vincono nella prova con i cinque cerc… - OA_Sport : Ginnastica ritmica, le Farfalle vincono in Coppa del Mondo! Riscatto ai 5 cerchi, triplo podio di Sofia Raffaeli - -