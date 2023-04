Ginnastica | Cdm ritmica | le farfalle vincono nei 5 cerchi | tre medaglie per Raffaeli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023) Sofia, 2 apr. - (Adnkronos) - Dopo l'amaro sesto posto nel concorso generale di ieri nella gara di Coppa del mondo di Sofia, leazzurre dellasi sono riscattate nell'unica finale in cui sono entrate, quella con i 5, attrezzo con il quale hanno raggiunto il miglior punteggio anche in qualifica. La Squadra nazionale azzurra, infatti, ha fatto risuonare l'Inno di Mameli nell'Arena Armeec mettendosi al collo la medaglia d'oro in questa routine, montata sulle note di “They don't care about us” di Michael Jackson. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori sono salite sul primo gradino del podio con 34.850 punti davanti a Israele (34.700 pt.) e Francia (33.400). Ai piedi del podio bulgaro il Giappone a quota 33 punti netti. Solo in ...