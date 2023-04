Ginnastica artistica | Trofeo Jesolo 2023 oggi | orari 2 aprile | programma | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023)domenica 2andrà in scena la seconda e ultima giornata deldi, tradizionale incontro internazionale difemminile. La ribattezzata Classicissima di Primavera per la Polvere di Magnesio si chiude con le Finali di Specialità juniores e seniores, dopo la disputa delle gare a squadre con annesso all-around individuale andate in scena ieri. L’Italia vuole essere grandissima protagonista sui singoli attrezzi. Si tratta dell’ultima giornata diad appena nove giorni di distanza dagli Europei di Antalya. Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Angela Andreoli, Martina Maggio e compagne sono pronte per strabiliare tra le seniores. Emma Fioravanti e compagne punteranno a dire la loro tra le under 16, ...