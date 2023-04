Ginnastica artistica | Trofeo Jesolo 2023 | le pagelle dell’Italia D’Amato e Villa | saette azzurre! Esposito da Dragone | Asia bentornata

(Di domenica 2 aprile 2023) L’Italia ha vinto ildi, grande classica internazionale di. La nostra Nazionale si è imposta al PalaInvent rasentando il muro dei 165 punti, appena due decimi in meno rispetto al riscontro ottenuto lo scorso anno in occasione del trionfo agli Europei., Alice, Giorgia, Manila, Angela Andreoli, Martina Maggio sono state bravissime in Laguna. Di seguito ledelle Fate.ITALIA ALMANILA: 9. La campana ha compiuto un salto di qualità decisamente rimarchevole negli ultimi mesi, frutto di grande lavoro e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ginnasticando : Buongiorno #italgym, oggi 2 aprile sarà l'ultima, piena giornata di emozioni per la #Ginnastica Artistica e Ritmica… - chiarasdump : Mi dicono che Lewis stava facendo ginnastica artistica me lo sono persa - sauro_brunacci : RT @nicolo_cupido: Ieri la squadra italiana junior di ginnastica artistica maschile ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo… -

Il programma , con l'orario e la diretta streaming, delle finali di specialità del Trofeo di Jesolo 2023 di. Si torna in pedana dopo la splendida giornata di ieri, con l'Italia prima nella gara a squadre e Manila Esposito d'oro nell'All - Around davanti ad Alice D'Amato, Angela Andreoli ...Un successo che mancava dal 2009 e che rimarrà nella storia della, un punteggio che avrebbe fatto tremare anche gli Stati Uniti, oggi assenti. Giù dal podio il Canada A (152.033) e il ...Il programma , con l'orario e la diretta streaming, della prima giornata del Trofeo di Jesolo 2023 di. Al via le prime gare dell'appuntamento internazionale che vedrà le Fate del DT Enrico Casella vedersela con squadre come Germania, Canada, Giappone, Spagna e Corea del Sud. ...

LIVE Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2023 in DIRETTA: l’Italia trionfa, punteggio mostruoso! Fate mondiali, Esposito vince OA Sport

L’Italia ha vinto il Trofeo di Jesolo 2023, grande classica internazionale di ginnastica artistica. La nostra Nazionale si è imposta al PalaInvent rasentando il muro dei 165 punti, appena due decimi i ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo, grande Classica internazionale di ginnastica artistica. Al PalaInvent si conclude la Classiciss ...