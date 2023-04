Ginnastica artistica, Trofeo Jesolo 2023: Alice D’Amato domina alle parallele, doppio successo tra le Junior (Di domenica 2 aprile 2023) Si chiude anche l’ultima giornata al Trofeo di Jesolo 2023 con le finali di specialità. alle parallele asimmetriche è dominio di Alice D’Amato, autrice di un incredibile 14.750 che le ha permesso di avere la meglio sulla compagna di squadra Giorgia Villa, anche lei eccellente con 14.500. Terzo posto per la sudcoreana Yunseo Lee con 14.100. Al volteggio è medaglia d’oro per il bronzo olimpico Seojeong Yeo con 14.000, davanti alle italiane Asia D’Amato (13.850, 14.150 sul doppio avvitamento e 13.550 sul secondo salto dove ha pagato tre decimi di penalità per un’uscita di pedana) e Manila Esposito (13.125). Ad imporsi alla trave è stata la canadese Cassandra Lee (13.500) davanti alla sudcoreana Seojeong Yeo (12.850) e ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Si chiude anche l’ultima giornata aldicon le finali di specialità.parle asimmetriche è dominio di, autrice di un incredibile 14.750 che le ha permesso di avere la meglio sulla compagna di squadra Giorgia Villa, anche lei eccellente con 14.500. Terzo posto per la sudcoreana Yunseo Lee con 14.100. Al volteggio è medaglia d’oro per il bronzo olimpico Seojeong Yeo con 14.000, davantiitaliane Asia(13.850, 14.150 sulavvitamento e 13.550 sul secondo salto dove ha pagato tre decimi di penalità per un’uscita di pedana) e Manila Esposito (13.125). Ad imporsi alla trave è stata la canadese Cassandra Lee (13.500) davanti alla sudcoreana Seojeong Yeo (12.850) e ...

