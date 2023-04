Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2023: Alice D’Amato domina le parallele, Fioravanti e Gava vincono tra le juniores (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi pomeriggio si sono disputate le Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo 2023, grande classica di Ginnastica artistica che è giunta alla sua conclusione dopo le gara a squadre disputate nella giornata di ieri. Si trattava dell’ultima gara per le italiane prima degli Europei, in programma ad Antalya (Turchia) dall’11 al 16 aprile. Alice D’Amato ha sciorinato un esercizio meraviglioso alle parallele asimmetriche, ha toccato un D Score di 6.2 (un decimo inferiore rispetto alla prestazione di ieri) ed è stata premiata con un sontuoso 14.750. La genovese, argento continentale di specialità, ha ribadito la propria caratura sugli staggi e sarà tra le grandi favorite per le medaglie agli imminenti Europei insieme a Giorgia Villa, oggi eccellente seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi pomeriggio si sono disputate le Finali di Specialità deldi, grande classica diche è giunta alla sua conclusione dopo le gara a squadre disputate nella giornata di ieri. Si trattava dell’ultima gara per le italiane prima degli Europei, in programma ad Antalya (Turchia) dall’11 al 16 aprile.ha sciorinato un esercizio meraviglioso alleasimmetriche, ha toccato un D Score di 6.2 (un decimo inferiore rispetto alla prestazione di ieri) ed è stata premiata con un sontuoso 14.750. La genovese, argento continentale di specialità, ha ribadito la propria caratura sugli staggi e sarà tra le grandi favorite per le medaglie agli imminenti Europei insieme a Giorgia Villa, oggi eccellente seconda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Pronti per la giornata finale dei Mondiali junior di ginnastica artistica? ?????? ?? Ad Antalya oggi si assegnano gli… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2023: Alice D’Amato domina le parallele, Fioravanti e Gava vincono tra le ju… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato vince alle parallele. Due sigilli tra le jun… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Pronti per la giornata finale dei Mondiali junior di ginnastica artistica? ?????? ?? Ad Antalya oggi si assegnano gli ultimi tit… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Giulia Perotti strabilia a 13 anni: Campionessa del Mondo al corpo libero! Show antologico - -